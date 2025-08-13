В клубе SpartaBox продолжается учебно-тренировочный сбор для воспитанников секции бокса. В течение первой недели юные спортсмены прошли интенсивную программу подготовки: по две тренировки в день, специальная физическая подготовка, кроссы, работа на снарядах, плавание и спортивные игры. Тренировочным процессом руководит Владимир Черный — вице-чемпион Украины среди элиты, призёр международных турниров и тренер с более чем 30-летним опытом.

«На этом этапе мы сосредоточены на физической подготовке, защитных действиях, передвижении и отработке техники в парах. Но для меня не менее важно воспитывать в детях дисциплину, ответственность и внутреннюю устойчивость. Благодаря поддержке Favbet Foundation мы можем привлекать ещё больше детей и открывать для них этот прекрасный вид спорта», — отметил Владимир Черный.

По словам тренера, тренировочный график детей близок к тому, который используется в подготовке профессиональных спортсменов и мировых чемпионов. Задача — мотивировать их и подготовить к выступлениям на более высоком уровне.



Фото: SpartaBox



Учебно-тренировочные сборы — часть активностей секции бокса, которая действует в клубе SpartaBox в рамках благотворительной инициативы «Сильнее вместе» от Favbet Foundation. Занятия проводятся на бесплатной основе под руководством опытных наставников.

Инициатива «Сильнее вместе» является составной проекта «Клуб Супергероев» и реализуется Favbet Foundation с 2023 года. В рамках проекта фонд поддерживает бесплатные секции по боксу, борьбе, футболу и баскетболу для детей из семей военнослужащих, ВПО и других социально уязвимых категорий. Кроме спортивного компонента, проект также охватывает IT-образование и поддержку школьников в регионах.

