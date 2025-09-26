Грицив получил бой в ноябре
Украинский боксер в бриджервейте готовится к следующему поединку
1 день назад
Александр Гриців с командой
Обладатель титула WBC Francophone в бриджервейте, украинец Александр Грицив (11-0, 7 КО) проведет следующий бой 22 ноября 2025 года.
Соперник пока не объявлен, сообщает K.O. Promotions.
В начале сентября Грицив одержал убедительную победу над чехом Пейсаром, нокаутировав его в первом раунде. Бой прошел на благотворительном вечере профессионального бокса в Шептицком.
Напомним, украинский супертяжеловес Богдан Миронец проведет дебютный бой в США.
Поделиться