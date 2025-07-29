«Грустно смотреть». Фьюри считает, что Уайлдеру пора повесить перчатки на гвоздь
Цыганский король посоветовал боксеру «остановиться, пока не поздно»
около 2 часов назад
После победы над Тирреллом Энтони Херндоном (24-6, 15 КО) Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) снова заговорил о больших вызовах — среди потенциальных соперников называют Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Фабио Вордли (19-0-1, 18 KO). Однако его давний соперник Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) имеет другое мнение насчет будущего американца.
На пресс-конференции Фьюри жестко прокомментировал форму бывшего чемпиона:
Я не видел всего боя, только фрагмент. И сказал: «Пожалуйста, пусть кто-то его остановит, прежде чем он окончательно себя уничтожит». Уайлдер — лишь тень того, кем он был когда-то.
Британец добавил, что, по его мнению, три тяжелых боя против него окончательно сломали Уайлдера.
Ему уже 40. После трех поединков со мной его карьера закончена. Это грустно смотреть, но кто-то из близких должен это признать и уберечь его от самого себя.
Таким образом, Фьюри фактически призывает Уайлдера завершить карьеру и повесить перчатки на гвоздь.
Бывший тренер Уайлдера прокомментировал конец сотрудничества: «Я не был удивлен».