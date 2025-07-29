Денис Седашов

После победы над Тирреллом Энтони Херндоном (24-6, 15 КО) Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) снова заговорил о больших вызовах — среди потенциальных соперников называют Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Фабио Вордли (19-0-1, 18 KO). Однако его давний соперник Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) имеет другое мнение насчет будущего американца.

На пресс-конференции Фьюри жестко прокомментировал форму бывшего чемпиона:

Я не видел всего боя, только фрагмент. И сказал: «Пожалуйста, пусть кто-то его остановит, прежде чем он окончательно себя уничтожит». Уайлдер — лишь тень того, кем он был когда-то. Тайсон Фьюри

Британец добавил, что, по его мнению, три тяжелых боя против него окончательно сломали Уайлдера.

Ему уже 40. После трех поединков со мной его карьера закончена. Это грустно смотреть, но кто-то из близких должен это признать и уберечь его от самого себя. Тайсон Ф'юрі

Таким образом, Фьюри фактически призывает Уайлдера завершить карьеру и повесить перчатки на гвоздь.

Бывший тренер Уайлдера прокомментировал конец сотрудничества: «Я не был удивлен».