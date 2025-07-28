Денис Седашов

На юношеском чемпионате Европы по боксу среди школьников в сербском городе Златибор произошел скандальный инцидент. Тренер азербайджанского боксера выбежал на ринг и напал на судью.

Во время поединка в весовой категории до 75 кг между сербом Виктором Майсторовичем и азербайджанцем Юсифом Агакишиевым, рефери вынес последнему предупреждение за повторное нарушение правил. Это разозлило тренера азербайджанца – тот выбежал на ринг, толкнул судью в спину, а затем схватил его за шею и потянул к канатам.

Судья Стефан Кубалевски выглядел шокированным, а бой превратился в хаотичную потасовку. На ринг выбежали представители команд, пытаясь остановить конфликт.

В итоге боксер и его тренер были дисквалифицированы, а Европейская конфедерация бокса уже объявила о дальнейшем рассмотрении ситуации.

Видео инцидента – 3:31:50 .

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