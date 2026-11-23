Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик (21-3, 17 КО) для Sport.ua поделился мыслями о поединке украинского экс-чемпиона мира по боксу Дениса Беринчика (19-2, 9 КО) и легенды украинских кулачных боев Бовара Ханакова.

Денис и Бовар устроили шоу в октагоне, где сильнее оказался именно Беринчик. Как вам бой?

«По моему мнению, это был очень крутой бой, который начался как шахматная партия, а закончился откровенной рубкой. Мне очень понравилось!».

Что можете сказать о Боваре Ханакове? Чего ему не хватало для победы?

«Я думаю, опыт Дениса стал решающим фактором в этом поединке, но и Бовар тоже показал крутой бокс».

Какой бой, кроме главного боя вечера, вы могли бы выделить?

«Кроме главного боя, мне понравился бой Зинченко – Тарасенко, где, по моему мнению, Иван Зинченко выглядел фаворитом, но Анатолий показал настоящий характер. Но к результату поединка у меня вопросов нет, потому что Анатолий не сделал вес».

Я так понимаю, Денис закончил с профибоксом, заговорив о Last dance в октагоне. Кого бы хотели увидеть последним соперником Дениса в октагоне?

«Я думаю, это должен решать сам Денис, а я в любом случае его поддержу».

Напомним, вчера на шоу Arena 2: «Битва стилей» Берінчик победил Ханакова единогласным решением судей.