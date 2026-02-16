Промоутер Игорь Фаниян (Spartabox Faniian Promotions) в интервью Tribuna.com рассказал о первом вечере бокса компании в 2026 году, который запланирован на апрель.

«Это будет уникальное событие, которого в Украине еще не было — могу сказать точно. В рамках вечера пройдут бои профессиональных боксеров, а также ветеранов войны. Болельщики увидят и новый формат промо ивентов, и абсолютно новый формат самого вечера бокса», — отметил Фаниян.

Он добавил, что уже в ближайшее время выйдет официальный анонс, так что советует следить за соцсетями компании.

Постол и Арам будут защищать пояса

И Виктор Постол, и Арам Фаниян выступят на этом вечером и будут защищать свои титулы. Постол на предыдущем шоу завоевал пояс IBO International, Арам владеет титулом WBO Global.

«Несмотря на возраст, у Виктора еще есть силы, а главное — огромный опыт, который он демонстрирует в боях. Наша цель — дать ему еще одну попытку побороться за пояс чемпиона мира. Мы активно двигаемся в этом направлении и я верю, что это получится. Виктор как легенда украинского бокса на это заслуживает», — подчеркнул промоутер.

О возможном бое Усика с Вайлдером

«Лично мне хотелось бы увидеть бой Усика с Деонтеем Вайлдером — американец много лет держал хевивейт в страхе. Но сейчас это будет деклассирование от Усика. В принципе, как и с любым другим оппонентом. Говорят о молодом британце Итауме? Но я тоже не верю, что он составил бы конкуренцию Усику. Тот опыт, который получает боксер, пройдя все ступени олимпийского и профессионального бокса, молодому парню за условные 10 боев в профи не догнать».