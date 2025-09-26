Денис Седашов

Британский боксер Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), который не выходил на ринг с сентября 2024 года после поражения от Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО), встретился с промоутером Эдди Хирном в Дубае, чтобы обсудить будущий бой. Сообщает The Sun.

Тем не менее, их ужин неожиданно прервали представители Антидопингового управления Великобритании (UKAD), которые прибыли для внеплановой проверки.

Наиболее проверяемый боец всех времен. Не боксировал целый год. Ужин в Дубае, а UKAD уже здесь. Едді Хирн

Сам Джошуа с юмором отреагировал на ситуацию:

Эдди, они, наверное, видели, как я подтягиваюсь. Эдди Хирн

