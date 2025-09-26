Инспекторы антидопингового контроля прервали ужин Джошуа и Хирна в Дубае
Британцу пришлось сдавать допинг-тест
около 13 часов назад
Фото: Getty Images
Британский боксер Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), который не выходил на ринг с сентября 2024 года после поражения от Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО), встретился с промоутером Эдди Хирном в Дубае, чтобы обсудить будущий бой. Сообщает The Sun.
Тем не менее, их ужин неожиданно прервали представители Антидопингового управления Великобритании (UKAD), которые прибыли для внеплановой проверки.
Наиболее проверяемый боец всех времен. Не боксировал целый год. Ужин в Дубае, а UKAD уже здесь.
Сам Джошуа с юмором отреагировал на ситуацию:
Эдди, они, наверное, видели, как я подтягиваюсь.
«Гана опережает Нигерию». Эдди Хирн о бое Джошуа в Африке.
Поделиться