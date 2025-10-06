Олег Гончар

Редактор Zeus Files и основатель Inside The Games Дункан Маккей обновил информацию относительно потенциального выдвижения Владимира Кличко на пост президента World Boxing.

По его данным, попытки Кличко стать преемником Бориса ван дер Ворста закончились неудачей.

«Попытки Владимира Кличко стать президентом World Boxing закончились еще до того, как они действительно начались». Дункан Маккей

Маккей сообщил, что 49-летний олимпийский чемпион 1996 года снял кандидатуру, оставив казахстанца Геннадия Головкина главным претендентом.

Кличко разозлился из-за утечки информации о своих планах, но после того как стало известно о поддержке МОК Головкина, понял, что борьба не стоит усилий.

Ранее сообщалось, что за пост поборются Кличко, Головкин (президент НОК Казахстана и глава Олимпийской комиссии World Boxing) и президент Греческой боксерской федерации Харис Мариолис. Выборы состоятся в ноябре.