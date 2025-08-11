Олег Гончар

Британский боксер супертяжелого веса Мозес Итаума (12-0, 10 КО) прокомментировал заявление Бадди Макгирта, тренера Диллиана Уайта (31-3, 21 КО), который признался, что не пересматривал ни одного боя Итаума перед их поединком.

Итаума выразил удивление таким подходом, отметив, что Макгирт, вероятно, изучал соперников в своей боксерской карьере, но не делает этого как тренер.

По словам Итаума, Макгирт не чувствует срочности в подготовке, ведь сам не будет получать удары на ринге. Он также вспомнил спарринг, где нокаутировал партнера, но тренер соперника настаивал на продолжении, хотя рисковал не он, а боец.

«Тренеры часто более уверены, чем бойцы». Мозес Итаума

Поединок между Итаумой и Уайтом состоится 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.