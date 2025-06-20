Промоутер Джошуа считает Вайлдера опасным соперником для AJ
Хирн рассказал, когда может состояться поединок звезд хэвивейта
около 4 часов назад
Фото: Matchroo
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о потенциальном поединке Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Деонтея Уайлдера (43-4-1, 42 KO). Слова функционера приводит vringe.com:
Почему бы и нет? Мы бы приняли этот бой на октябрь, ноябрь или декабрь. Меня недавно спросили, остался ли Уайлдер опасным соперником. И я ответил: «Чувак, да они все там пи**ец опасные!»
Напомним, что Джошуа может провести поединок с Тайсоном Фьюри на Уэмбли.