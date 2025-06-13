Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Лоуренс Околи (21-1, 16 КО) поделился мнением о предстоящем поединке британского проспекта супертяжелого веса Мозеса Итаума (12-0, 10 KO) против своего соотечественника и экс-претендента на титул Диллиана Уайта (31-3, 21 КО).

Околи верит, что Итаума одержит досрочную победу в этом противостоянии. Цитирует Лоуренса secondsout.com.

«Моисей идет на замечательной серии, по хорошей траектории. Так что если они будут драться, то я думаю, что Итаума быстро нокаутирует Вайта. Поэтому я желаю ему удачи».

Напомним, что поединок Итаума против Уайта состоится 16 августа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.