Американский тренер Роберт Гарсия признался, какой бой с участием Василия Ломаченко он хотел бы увидеть. Слова наставника приводит vringe.com:

Бой с Джервонтой Дэвисом – это поединок, который весь мир и я даже посмотрели бы с огромным желанием. Я считаю, это был бы прекрасный поединок, они оба очень талантливые ребята. Это один бой, который мы можем сказать, что никогда не получим, но я не виню Ломаченко за это. У него была отличная карьера, ему не нужен этот бой, ему не нужно быть средством для достижения чьих-то целей. Он сделал правильный выбор, завершил карьеру чемпионом. Ему нечего кому-то доказывать. Это было отличное решение, и он был в таком возрасте, в котором он не хочет просто выйти на ринг, заработать большой гонорар и проиграть кому-то, кому бы он никогда не проиграл несколько лет назад. Я не виню его. Я считаю, он принял правильное решение, и я уважаю его за это.