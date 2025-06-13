«Он не прогибался...» Звездный тренер предсказывает Ломаченко место в Зале славы
Гарсия отметил, что Лома не боялся вызовов
32 минуты назад
Известный американский тренер Роберт Гарсия высказался о достижениях Василия Ломаченко, благодаря которым Лома заслуживает место в Зале боксерской славы. Слова наставника приводит vringe.com:
Попадет ли он в Зал славы? Я верю, что да, потому что такая карьера, в которой боец сражается во втором бою за чемпионский титул... Даже если он проиграл. Он не должен был проиграть в том бою, он был просто хорош. Он сделал это в третьем своем поединке в бою против гораздо лучшего бойца — Рассела. Он один из величайших по стилю, он не прогибался под кого-либо, у него всегда были лучшие вызовы. Он их принимал, он побил лучших бойцов, он проиграл несколько боев, но такой бокс. Иногда ты проигрываешь, здесь нечего стыдиться. Я считаю, что он на 100% член Зала славы.
Бывший чемпион считает, что к Ломе проявили неуважение.
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