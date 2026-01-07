Кабайел и Кныба устроили напряжённую битву взглядов
Временный чемпион WBC встретится с непобежденным поляком 10 января
около 1 часа назад
Временный чемпион WBC в тяжелом весе Агит Кабайел (26-0, 18 КО) и непобежденный польский претендент Дамян Книба (17-0, 11 КО) устроили напряженную битву взглядов.
Бой состоится 10 января в немецком Оберхаузене. Для Кабайела это первая защита временного пояса. 33-летний немец последний раз дрался в феврале 2025 года, досрочно победив Чжана Чжилея.
29-летний Книба провел последний поединок 18 октября 2025 года, досрочно победив Джои Давейко.
