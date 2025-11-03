Олег Шумейко

Временный чемпион WBC Агит Кабайел (26-0, 18 KO) 10 января проведет первую защиту титула.

Соперником немца станет непобежденный поляк Дамиан Кныба (17-0, 11 KO), сообщает Bild. По информации источника, в ближайшие дни состоится официальное объявление боя. Это будет первый бой для Кабайела в Германии с 2023 года – с тех пор Кабайел дрался исключительно в Саудовской Аравии.

Напомним, что Кабайел вызвал на бой Даниэля Дюбуа и должен был сразиться с олимпийским чемпионом Тони Йокой.