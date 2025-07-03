«Как говорил Мухаммед Али...» Льюис назвал главную проблему Усика перед реваншем с Дюбуа
Легенда бокса считает, что возраст украинца может стать ключевым фактором
около 1 часа назад
Фото: K2 Promotions
Эксабсолютный чемпион Леннокс Льюис поделился мыслями о втором поединке Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова британца приводит sport.ua:
Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема? Возраст. Влияет ли на Усика возраст? Конечно, как когда-то говорил Мухаммед Али, ты замедляешься, когда стареешь. Ты не знаешь, что с тобой произойдет в боях. Усику могут нанести отличный удар, на пути которого может оказаться его подбородок, и это будет плохая ночь.
Тайсон Фьюри бросил вызов Усику на третий бой.