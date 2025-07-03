Малик Скотт, бывший спарринг-партнер обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО), для SecondsOut прокомментировал предстоящий бой украинца против чемпиона IBF британца Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Сложно сказать, потому что Дюбуа – немного другой. Усик есть тем, кем он является. Если бы я делал ставки, то поставил бы на Усика, потому что он всегда находит способ победить.

Но Дюбуа – серьезная угроза на данный момент, безусловно, он входит в число топовых супертяжеловесов. Большой, опасный панчер, да еще и с хорошим тренером – Доном Чарльзом за спиной».