Олег Гончар

Временный чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Каллум Смит (31-2, 22 КО) может провести бой против кубинца Давида Морреля (12-1, 9 КО) в начале 2026 года. Об этом сообщил глава Matchroom Boxing Эдди Хирн для The Ring.

«Я разговаривал с Турки Аль аш-Шейхом о проведении этого боя в рамках саудовского вечера бокса в начале 2026 года. Мы практически договорились об этом, надеемся, вы увидите этот бой там. Это будет невероятный бой, блестящий бой». Едді Хирн

Моррель в своем последнем поединке 12 июля победил раздельным решением судей россиянина с австралийским паспортом Имама Хатаева. Смит в феврале победил единогласным решением британца Джошуа Буатси и завоевал временный титул WBO.

