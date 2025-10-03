Каллум Смит может провести бой с Моррелом в 2026 году
Промоутер Эдди Хирн договаривается о поединке в Саудовской Аравии
около 2 часов назад
Временный чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Каллум Смит (31-2, 22 КО) может провести бой против кубинца Давида Морреля (12-1, 9 КО) в начале 2026 года. Об этом сообщил глава Matchroom Boxing Эдди Хирн для The Ring.
«Я разговаривал с Турки Аль аш-Шейхом о проведении этого боя в рамках саудовского вечера бокса в начале 2026 года. Мы практически договорились об этом, надеемся, вы увидите этот бой там. Это будет невероятный бой, блестящий бой».
Моррель в своем последнем поединке 12 июля победил раздельным решением судей россиянина с австралийским паспортом Имама Хатаева. Смит в феврале победил единогласным решением британца Джошуа Буатси и завоевал временный титул WBO.
Напомним, WBO отказала Смиту в поединке с Дмитрием Биволом