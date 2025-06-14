Камбосос оказался легче Гитчинса накануне очного боя
Титульный поединок состоится на мероприятии в Нью-Йорке
около 2 часов назад
Камбосос и Гитчинс / Фото - NY Times
Бывший абсолютный чемпион мира в легком дивизионе австралиец Джордж Камбосос (22-3, 10 КО) и обладатель титула IBF в первом полусреднем весе американец Ричардсон Хитчинс (19-0, 7 KO) прошли процедуру взвешивания.
Результаты взвешивания:
Джордж Камбосос – 63,2 кг
Ричардсон Хитчинс – 63,5 кг
Напомним, бой между Камбососом и Хитчинсом состоится 14 июня в The Theater at Madison Square Garden в Нью-Йорке.