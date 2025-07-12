Владимир Кириченко

Владелец титулов WBC, WBO, WBA и IBO в тяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) в интервью для YouTube-канала Карла Фроча поделился мыслями о потенциальном бою бывших чемпионов мира в хевивейте – Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.

Хотели бы вы увидеть, как Тайсон Фьюри вернется с пенсии и сразится с Энтони Джошуа?

«Мне было бы интересно. Я бы посмотрел этот бой. Энтони и Тайсон – большие звезды в Великобритании и в мире».

Тайсон вернется с пенсии или он закончил?

«Думаю, что Тайсон не закончил».

Не закончил?

«Нет, Тайсон... Тайсон – сумасшедший человек».

Кто победит – Эй Джей или Фьюри?

«50/50».

Напомним, Александр дважды победил как Джошуа, так и Фьюри.

Ранее Тайсон вызвал Александра на бой 18 апреля 2026 года на стадионе Уэмбли. Усик дважды победил Фьюри – в мае 2024 года выиграл раздельным решением судей, в декабре – единогласным.