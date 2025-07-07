Владимир Кириченко

Британский боксер супертяжелого веса Джонни Фишер (13-1, 11 KO) для talkSPORT прокомментировал будущий поединок чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 KO) против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO).

«Я на стороне Дюбуа. Скажу вам – это вовсе не простая задача. Этот парень бьет очень жестко. Он много раз потрясал меня до костей, даже в своих огромных 20-унциевых перчатках. Но его удары — просто невероятные. Он действительно обладает нереальной силой.

И, как по мне, под руководством Дона Чарльза это уже видно – в боях против Джаррелла Миллера, Филиппа Хрговича. Похоже, он действительно вышел на новый уровень. И он даст Усику адский бой и заставит вспотеть за каждый доллар. И, конечно, как сторонник британских боксеров, я полностью на его стороне.

Но победить Усика будет невероятно сложно».

Перед тем как я попрошу тебя о точном прогнозе, ты упомянул силу удара. Дюбуа – самый сильный панчер, с кем ты когда-либо был на ринге?

«В спаррингах — да, безусловно. На другом уровне по сравнению с другими. Его джеб – это как электрошок, когда попадает в кожу. Я чувствовал, как он пробегался по позвоночнику. Было такое чувство: «Нет, я не хочу ловить много таких», а его правый – это вообще другая планета. Даже в 20-унциевых перчатках – он действительно опасный парень».

Если тебе поставить «пистолет к виску» и заставить выбрать победителя боя в июле – кто это будет?

«Это Даниэль Дюбуа, потому что я болею за британца. Мне нравится Даниэль, возможно, это немного затмевает мой объективный взгляд, но у него есть сила. И вокруг того удара по корпусу в первом бою было много споров. В тот же вечер я видел бой Джареда Андерсона в Америке – там было множество ударов ниже пояса, даже ниже того, что попал Дюбуа. Да, по букве правил – удар был ниже пупка. Но я считаю, что у него есть и сила. Он способен это сделать – и сделает это ради Великобритании».

То есть ты прогнозируешь нокаут ударом по корпусу?

«Да, нокаут ударом по корпусу… Пусть будет так. Ты уже сам принял решение за меня».

А в каком раунде?

«Я всегда ошибаюсь. Так что скажу так: это будет или первый раунд, или любой из остальных – до двенадцатого».

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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