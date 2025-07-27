Керрингтон продемонстрировал мастер-класс Хейтону и стал временным чемпионом WBC
Полноценным титулом владеет Фултон
около 9 часов назад
Брюс Керрінгтон / Фото - Sky Sports
В ночь на 27 июля в The Theater at Madison Square Garden (штат Нью-Йорк, США) прошел вечер бокса промоутерской компании Top Rank Boxing.
В прелимах американский боксер полулегкого веса Брюс Керрингтон (16-0, 9 KO) победил единогласным решением судей бразильца Матеуса Реиту (14-1, 9 KO) и стал временным чемпионом WBC – 119-109, 119-109, 120-108.
Напомним, полноценным титулом владеет Стивен Фултон (23-1, 8 КО), который, по слухам, в своем следующем поединке сразится против чемпиона WBC во втором полулегком весе О'Шаки Фостера (23-3, 12 KO).
В главном поединке вечера Ксандер Заяс завоевал вакантный титул чемпиона WBO и стал самым молодым действующим чемпионом мира.
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