Бывший обладатель титулов в пяти дивизионах американец Рой Джонс-младший в интервью iFL TV назвал боксера, который станет лучшим соперником для абсолютного чемпиона в супертяжелом весе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

«Я буду с вами откровенен — есть несколько ребят, у которых есть шанс. Но из тех, кого мы знаем, наилучшие шансы — и кто-то может с этим не согласиться, но я знаю, что смотрю — у Джозефа Паркера. Я надеюсь, что Джозеф Паркер будет следующим, кто будет с ним драться.

Усик — это зверь. Его нелегко победить. Но на мой взгляд, сейчас наилучшие шансы у Джозефа Паркера. Я не говорю, что он его победит, но у него наилучшие шансы.

Я думаю, что Паркер может привнести в бой достаточно сложностей. Не забывайте, что Джозеф Паркер не является большим супертяжеловесом. Усик лучше борется с большими парнями, чем с меньшими. Кто-то поменьше может соревноваться в скорости, и ему будет сложнее.

Поэтому я думаю, что Джозеф будет лучшим соперником. Повторяю, я не говорю, что кто-то победит Усика, но Джозеф будет лучшим соперником».