«Никто другой в истории бокса не смог этого сделать». Бриггс сравнил Усика с легендами прошлого
Шеннон отдал дань уважения украинскому абсолюту
около 7 часов назад
Бывший чемпион мира Шеннон Бриггс сравнил пиковых Александра Усика (24-0, 15 KO) и Эвандера Холифилда. Слова американца приводит sport.ua:
Усик просто другой, бойцы теперь другие. Они начали наносить больше ударов, игра изменилась: теперь все зависит от физической подготовки, а Холифилд – машина. Раньше больше внимания уделялось мастерству, теперь все зависит от физической подготовки.
Ты можешь быть техническим четыре, пять, шесть, семь раундов, но если этот парень оказывает на тебя давление, и ты не можешь его остановить, это все равно что запускать машину на слишком высокой скорости. Ты проиграешь и отправишься в ад. И они продолжают расти, как Усик, он продолжает расти. В двенадцатом раунде он продолжает наносить удары, как в первом. Никто другой в истории бокса не смог этого сделать.
Напомним, что WBO обязала Усика провести защиту титула
Поделиться