Бывший чемпион мира Шеннон Бриггс сравнил пиковых Александра Усика (24-0, 15 KO) и Эвандера Холифилда. Слова американца приводит sport.ua:

Усик просто другой, бойцы теперь другие. Они начали наносить больше ударов, игра изменилась: теперь все зависит от физической подготовки, а Холифилд – машина. Раньше больше внимания уделялось мастерству, теперь все зависит от физической подготовки.

Ты можешь быть техническим четыре, пять, шесть, семь раундов, но если этот парень оказывает на тебя давление, и ты не можешь его остановить, это все равно что запускать машину на слишком высокой скорости. Ты проиграешь и отправишься в ад. И они продолжают расти, как Усик, он продолжает расти. В двенадцатом раунде он продолжает наносить удары, как в первом. Никто другой в истории бокса не смог этого сделать.