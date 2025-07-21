Хаттон – о победе Усика над Дюбуа: «Не перестает меня удивлять»
Рикки считает, что Даниэль не мог победить Александра
около 1 часа назад
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Легендарный Рикки Хаттон высказался о реванше Александра Усика (24-0, 15 KO) и Даниэля Дюбуа (22-3, 21 KO). Слова британца приводит vringe.com:
Не думаю, что Даниэль мог сделать больше, чем сделал. Думаю, он выглядел неплохо. Боксировал собранно. Просто надо отдать должное Усику. Поймите, что такие бойцы появляются раз в поколение. Честно говорю. Понимаете, к чему я клоню? Так? Он боксировал собранно. Дал Даниэлю поработать. Дождался, когда тот устанет из-за промахов, а потом просто добил. Знаете, лично меня Усик не перестает удивлять.
Дюбуа признал величие Усика.