Бывший чемпион мира Дэвид Хэй поделился мыслями о втором поединке Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова британца приводит vringe.com:

Я считаю, в первый раз Даниэль имел возможность, но его будто схватили за шкирку, и кроме того удара ниже пояса или удара в район граничной линии, который имел какой-то эффект, особенно ничего и не было. Он был слишком уважительный, он держался на дальней ударной дистанции. Его бой против Джошуа сильно отличался. Там он навязывал себя, прессинговал, действительно давал жару, потому что он большой, сильный и твердый боец и имеет отличную выдержку. У него есть все составляющие, и он был способен применить это на Джошуа и показать, насколько он хорош. Если он выйдет на бой с Усиком с таким же настроем, как Чисора... Дерек показывал ему уважение, но когда они сокращали дистанцию, он давал ему жару. У Чисоры был лучший бой против Усика среди всех других, потому что он сближался и работал на ближней (дистанции). Если Дюбуа действительно сможет навязать себя и не включиться в боксерский поединок, то у него есть шанс.