Сергей Лапин, директор команды чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО), для The Mirror отреагировал на желание Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) устроить третий поединок с украинцем.

«Идея третьего поединка обсуждалась между нашими командами со времен второго боя. И я никогда не сомневался, что вместе с Goldstar Promotions мы сможем воплотить это в реальность.

Сейчас Александр Усик и наша команда полностью сосредоточены на предстоящем поединке с Дюбуа 19 июля и достижении исторической цели – звания трижды абсолюта мира. Как вы, вероятно, уже заметили, сосредоточенность и полная самоотдача – это основа стратегии чемпиона и его команды. Когда эта цель будет достигнута и страсти улягутся, мы будем готовы к следующему раунду».