Владимир Кириченко

Егис Климас, менеджер обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО), отреагировал на слова главы Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейха о возвращении экс-чемпиона в хевивейте британца Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

«У вас есть мой номер».

Тайсон объявил о завершении карьеры в январе этого года – в 2024-м он дважды проиграл Александру Усику.

Напомним, Фьюри заявил, что готов возобновить карьеру только ради боя с Усиком. Цыганский король хочет сразиться с украинцем в следующем году.