Владелец титулов WBO/WBA/WBC Александр Усик (23-0, 14 KO) в интервью DAZN ответил, какого единственного соперника в своей карьере недолюбливал:

Моя слабость — я люблю людей. Я люблю своих соперников. Я не люблю только одного своего оппонента. Это Марко Хук. Он плохой парень, потому что говорил плохие слова о моей маме. Слушайте, это плохо.

Отметим, что бой состоялся в 2017 году и завершился победой украинца техническим нокаутом в 10 раунде.