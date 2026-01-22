Олег Гончар

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в первом тяжёлом весе Хильберто Рамирес (48-1, 30 КО) в интервью ESNEWS рассказал о своих ожиданиях от поединка против Давида Бенавидеса (31-0, 25 КО).

По словам Рамиреса, 2 мая поклонников ожидает настоящая война и исторический момент, так как два мексиканца будут биться за титул чемпиона мира.

«Долгое время такого не было, и вот теперь это произойдет. 2 мая будет захватывающий, чрезвычайно захватывающий бой». Хильберто Рамирес

Рамирес считает, что поединок завершится решением судей, но никто не может предсказать, каким именно будет этот бой.

Поединок состоится 2 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и будет приурочен к мексиканскому празднику Синко де Майо.

Напоминаем, WBA назначила Рамиресу защиту титула против кубинского ветерана.