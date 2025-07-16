Денис Седашов

Промоутер Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) Эдди Хирн подтвердил, что между командами британского экс-чемпиона и американского блогера и боксера Джейка Пола (12-1, 7 KO) уже прошли переговоры о потенциальном поединке в 2025 году.

В интервью Pro Boxing Fans Хирн рассказал, что тему боя обсуждали во время его визита к Турки Аль аш-Шейху, который также недавно встречался с Джейком Полом.

Это звучит безумно, но если нам предложат этот бой, я удивлюсь, если Эй Джей откажется. Почему бы и нет? Эдди Хирн

Он добавил, что главная цель Джошуа – это поединок с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO), запланированный на 2025 год. Однако если будет возможность «втиснуть» бой с Джейком Полом до этого, то Эй Джей будет готов.

Стало известно, когда Джейк Пол и Джошуа могут провести поединок.