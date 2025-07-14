Денис Седашов

Известный промоутер Эдди Хирн, который работает с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), высказался по поводу вероятного поединка его подопечного с популярным американским блогером и боксером Джейком Полом (12-1, 7 КО). Слова приводит BJ Penn.

Хирн рассказал, что обсуждал эту идею с саудовским чиновником Турки Аль аш-Шейхом, который недавно встречался с Джейком Полом и заинтересован в проведении такого боя.

Это очень смелый шаг, и мы не планировали его раньше, ведь основная цель — это бой с Тайсоном Фьюри в следующем году. Но если поединок с Джейком Полом окажется реальным и поможет закрыть все вопросы — Джошуа будет рад это сделать. Эдди Хирн

Промоутер добавил, что не удивился бы, если Джошуа согласится на этот бой, если он будет предложен официально.

Промоутер Джошуа не исключил бой с Джейком Полом: «Я бы посмотрел».