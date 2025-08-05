Хирн – о бое Джейк Пол – Джошуа: «Вероятность проведения этого поединка очень высока»
Обe стороны заинтересованы в проведении боя
37 минут назад
Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что бой между популярным блогером и боксером Джейком Полом (12-1, 7 KO) и бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) уже не выглядит фантастическим. По его словам, переговоры с бизнес-партнёром Пола Накисой Бидарианом активно продолжаются и имеют положительную динамику. Слова приводит The Ring.
Это реально. Я хорошо поговорил с Накессой — почти час, и теперь верю, что они действительно хотят этого поединка. Он был откровенен и заинтересован в проведении боя. Джейк искренне верит, что может выиграть или, по крайней мере, быть конкурентоспособным. Учитывая масштаб события, вероятность его реализации очень высока.
Промоутер Джейка Пола – о бое с Джошуа: «Этот поединок имеет грандиозный потенциал».