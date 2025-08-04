Промоутер Джейка Пола о бое с Джошуа: «Этот поединок имеет грандиозный потенциал»
Накиса Бидарьян сообщил, что ведет переговоры с Matchroom
около 1 часа назад
Команда известного блогера и боксёра Джейка Пола (12-1, 7 KO) официально подтвердила, что ведет переговоры о потенциальном бое против бывшего чемпиона мира в хевивейте Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).
Промоутер Накиса Бидариан в интервью Sky Sports заявил, что такое противостояние вполне реально:
Этот поединок вполне может состояться. Мы рассматриваем его как дуэль Джейка против Джошуа — почти библейский сюжет, который имеет грандиозный потенциал. По габаритам мы сможем это.
Бидариан также подтвердил, что активные переговоры с промоутерской компанией Matchroom уже идут.
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