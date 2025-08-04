Денис Седашов

Команда известного блогера и боксёра Джейка Пола (12-1, 7 KO) официально подтвердила, что ведет переговоры о потенциальном бое против бывшего чемпиона мира в хевивейте Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

Промоутер Накиса Бидариан в интервью Sky Sports заявил, что такое противостояние вполне реально:

Этот поединок вполне может состояться. Мы рассматриваем его как дуэль Джейка против Джошуа — почти библейский сюжет, который имеет грандиозный потенциал. По габаритам мы сможем это. Накіса Бидарян

Бидариан также подтвердил, что активные переговоры с промоутерской компанией Matchroom уже идут.

Беллью – о возможном бое Джейка Пола с Джошуа: «Деньги управляют всем».