Денис Седашов

Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) Эдди Хирн прокомментировал слухи о возможном поединке его подопечного с американским ютубером и боксером Джейком Полом (12-1, 7 КО). Слова приводит портал Middle Easy.

Джейк Пол достаточно безумный, чтобы согласиться на бой с Джошуа. Его ждала бы просто неприличная сумма за гонорар. Но это фатальный мизматч. Если честно, я не думаю, что этот бой должен состояться. Для Джошуа Пол точно не соперник мечты. Эдди Хирн

Несмотря на это, промоутер предположил, что при крупной сумме Джошуа мог бы согласиться на такой бой:

Может ли он выйти на ринг ради большого заработка и задать Джейку трёпку? Возможно. Я бы на это посмотрел. Эдди Хирн

Стали известны сроки следующего поединка Джошуа.