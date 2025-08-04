Хргович ответил, кто заслуживает поединка с Усиком
Филип считает, что с точки зрения спорта – бой должен достаться Паркеру
около 2 часов назад
Хорватский супертяжеловес Филип Хргович (18-1, 14 KO) высказался о следующем поединке абсолютного чемпиона Александра Усика (24-0, 15 KO). Слова нокаутера приводит vringe.com:
Если смотреть с точки зрения спорта, это Джозеф Паркер. Он заслуживает шанса больше всех. Но если смотреть с точки зрения бизнеса, то это, наверное, как упомянул Усик, Джошуа или Фьюри в третий раз, или Джейк Пол (смеется). Я думаю, Джозеф Паркер заслуживает больше всего, но вопрос в том, состоится ли такой бой из-за коммерческой стороны спорта. С ним не будет такого большого боя по сравнению с Фьюри или Джошуа, там не будет таких больших денег. Посмотрим, что произойдет, но Джозеф точно заслуживает боя, и я надеюсь, что он состоится. Я надеюсь, что все будет справедливо, и он получит свой шанс.
Флойд Мейвезер не считает Усика лучшим боксером мира.