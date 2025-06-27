Хулио Сезар Чавес-младший: «Я готов нокаутировать Джейка Пола»
Мексиканец считает себя на голову сильнее американца
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший прокомментировал предстоящий бой с известным ютубером и боксером Джейком Полом. Слова приводит BadLeftHook.
Я полностью готов нокаутировать Пола. Он хороший боксер, но не на высоком уровне. Это будет его первый поединок против настоящего бойца, и я хочу проверить, действительно ли он так силен, как говорит. Я значительно лучше его и не сомневаюсь в своей победе.
Поединок состоится 28 июня в США.
WBA и WBC планируют внести скандального ютубера в рейтинги организаций.