Экс-промоутер Александра Усика (24-0, 15 KO) Александр Красюк высказался о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 KO). Функционера цитирует fightnews.info:

Я никогда не видел Усика таким тяжелым и решительным. Кажется, что возраст для него – это не про старение, а про то, чтобы стать мудрее. Если ты мудрый, то зачем тратить время и энергию впустую? Ты должен быть эффективным. Тебе 39 лет (на самом деле 38 – прим.). У тебя по-прежнему достаточно сил, но зачем тратить их впустую? Будь эффективным. Усик так и сделал.

С первого раунда он сразу пошел вперед. Да, был рискованный третий раунд, который не выглядел хорошо. Но это бокс, и он дрался с чемпионом IBF. Это нормально. Но он завершил бой в сокрушительной манере.