Джеймс Али Башир, бывший тренер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО), не считает, что экс-обладатель титула WBA британец Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) сдался в бою с украинцем.

Цитирует Али Башира Seconds Out.

«Як тренер по боксу, я ніколи не хочу говорити, що боєць здався. Я уникаю цього слова, тому що не я знаходжусь в рингу, не я отримую удари. Ми не можемо точно знати, в якому стані він перебував в той момент. Він пропустив удар в підборіддя – часто в таких ситуаціях тіло реагує інстинктивно, щоб захистити себе.

Отже, складно сказати, що саме він відчував і про що думав. У нього був шанс піднятися, але водночас було видно, що він дезорієнтований. Я не візьму на себе сміливість стверджувати, що він здався. Я ніколи так не скажу, бо не я був на його місці і не я відчував ті удари на собі».