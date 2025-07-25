Денис Седашов

Легендарный супертяж Леннокс Льюис выразил восхищение выступлениями Александра Усика. По словам британца, украинец обладает невероятными качествами. Слова приводит The Sun.

Усик — выдающийся. Он делает все правильно: и умен, и хорошо двигается, и обладает ударом. Но главное — он тренирует тебя еще до боя. Леннокс Льюис

Также легенда британского бокса признал, что уже имел бы план, как подготовиться к победе над украинцем, однако его соотечественники — Джошуа, Чисора, Фьюри и Дюбуа не смогли его реализовать.

Усик прекрасно работает ногами. Если хочешь его победить — ты сам должен быть идеальным в движении. Но эти ребята не могут этого понять. Леннокс Льюис

Напомним, на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде.

Статистика ударов в реванше Усик – Дюбуа: Александр превзошел британца