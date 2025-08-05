Бывший обладатель титулов в двух дивизионах британец Лоуренс Околі (22-1, 16 КО) для The Ring поделился мыслями о возможном бое против абсолютного чемпиона в тяжелом весе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

«Сейчас все обращаются к Усику. Каждый боксер, каждый супертяжеловес, каждый тренер супертяжей, каждый менеджер, каждый промоутер – все говорят: «Ты сделал это. Молодец. Ты всех дважды победил».

Но они говорят это не только потому, что не хотят видеть, как он проигрывает. Они говорят это, потому что он держит в руках все пояса. Поэтому они хотят, чтобы он их отпустил. Пусть все остальные устроят королевскую битву, потому что иначе – независимо от того, верим ли мы, что можем победить Усика, – все сводится к тому, что пояса разыгрываются раз или дважды в год.

Представьте, что есть четыре временных претендента – каждому придется ждать по два года, в зависимости от того, кого первым вызовут. Поэтому стоит разделить пояса – и потом можно будет снова двигаться к объединительному бою в будущем.

Кажется, все ждут решения Усика. Но что-то мне подсказывает (возможно, это просто желаемое за действительное), что если он не будет биться с Джозефом Паркером, как приказала WBO, то зачем оставлять один пояс, если не отдаешь все? Тогда уж проводи выставочный бой или встречу с Фьюри или кем-то другим. Посмотрим.

Я не люблю слово «предназначено», но Кабайел – временный чемпион, кажется, что все сходится. Я – серебряный чемпион и №1 в рейтинге. Так что все зависит от того, что решит Усик.

Усик может захотеть биться с Кабайелем. Может с Паркером. А может с кем-то другим. Я не думаю, что что-то существенное сдвинется, пока он не определится. Но будет ли это следующий бой, или еще один после – я считаю, что мы с Кабайелем таки будем биться. И я не вижу ни одного другого боксера в мире, который бы вызвал Кабайела.

Кажется, я единственный, кто бьет в этот барабан. Посмотрим, когда наступит время».