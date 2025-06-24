Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли на своем YouTube-канале поделился ожиданиями от поединка между обладателем титула WBA в полусреднем весе американец Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) и абсолютом во втором среднем дивизионе мексиканец Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли на своем YouTube-канале поделился ожиданиями от поединка между обладателем титула WBA в полусреднем весе американцем Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и абсолютом во втором среднем дивизионе мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

Бой состоится 13 сентября на Аллегиант Стадиум в Лас-Вегасе. Трансляция поединка будет доступна на Netflix.

Напомним, на кону мегафайта Канело – Кроуфорда будет пояс The Ring стоимостью в 188 тысяч долларов.