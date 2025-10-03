Олег Гончар

Обладатель титула WBA во втором полулегком весе Ламонт Роуч (25-1-2, 10 KO) проведет бой против временного чемпиона WBC в первом полусреднем весе Исак Крус (28-3-1, 18 KO), сообщили в ESPN.

Поединок станет главным событием карда PPV 6 декабря в Сан-Антонио, Техас. Роуч поднимется на две весовые категории, а на кону будет титул Круса.

Исак в июле победил Омара Сальсидо единогласным решением судей и завоевал временный титул WBC в первом полусреднем весе.

Ламонт в марте провел бой с Джервонтой Дэвисом, который завершился вничью. Роуч был ближе к победе, чем соперник.