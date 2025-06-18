Владимир Кириченко

Владелец титулов WBA и WBO в тяжелом дивизионе мексиканец Хильберто Рамирес (47-1, 30 КО) для DAZN рассказал, как его вдохновляет чемпион мира WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (23-0, 14 КО).

Какой пример или вдохновение ты имеешь в истории крузервейта?

«Александр Усик. Потому что он тоже начинал в среднем весе. Затем покорил крузервейт, а сейчас является объединенным чемпионом в хевивейте – это вдохновляет. Также Джордж Форман – они не были слишком тяжелыми по весу. Это очень мне мотивирует когда-нибудь подняться до хевивейта и выиграть титул. Это бой, которого я очень хотел бы – с лучшими в мире. Мы бойцы, и отдаваться полностью – это то, что мы умеем лучше всего».

Следующий бой Хильберто проведет 28 июня против экс-чемпиона Юньера Дортикоса.

Ранее Рамирес заявил, что хочет провести бой с Усиком.