Владимир Кириченко

Бывший обладатель титула IBF в супертяжелом дивизионе Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) прокомментировал поражение в реванше с трехкратным абсолютным чемпионом украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО).

Даниэль, сегодня был твой шанс стать великим. Ты бросил вызов, возможно, одному из величайших супертяжей всех времен. Это была не твоя ночь, но это было невероятное выступление. Как бы ты его подытожил для себя?

«Я должен отдать ему должное за выступление. Я выложился на полную.

Это был просто один день. Возможно, некоторые вещи я мог бы сделать лучше, но заслуги этого человека неоспоримы. Я еще вернусь».

Без сомнений, что ты еще вернешься. Мы уже видели это раньше. Удар джебом был ключевым в прошлый раз. В этот раз джебов было недостаточно. Думал ли ты, что, возможно, мог бы нанести их больше или больше пробивать по корпусу, как советовали тебе твои тренеры?

«Я просто дрался, полностью был в бою. Я просто пытался наращивать темп раунд за раундом, но имеем то, что имеем. Я вернусь.

Я хочу поблагодарить всех, кто пришел. Я сделал все, что мог. Мы поработаем над ошибками и вернемся снова».

Напомним, на шоу в Лондоне Александр нокаутировал Даниэля в 5-м раунде.