Лопес и Шакур хотят провести очный поединок
Знаменитые американцы решили поспорить
около 12 часов назад
Шакур и Лопес / Фото - Yahoo
Американский чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) вызвал на бой обладателя титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса (22-1, 13 КО).
«Я слышал, ты говорил, что хочешь драться со мной, Теофимо. Что мешает сделать это следующим боем? Это не блеф, сделаем бокс снова великим, Лил Тео».
Лопес ответил:
«Я повторю это, как уже сказал Барбосе... Будь осторожен с тем, чего просишь».
Шакур:
«Ты же хорошо знаешь, что тут не какой-то Барбоса, но достаточно говорить – давай уже оформлять документы».
Лопес:
«Брр, брр, брр, брр.., окей».
Напомним, Лопес хочет провести два поединка до января 2026 года.