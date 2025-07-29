Владимир Кириченко

Американский чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) вызвал на бой обладателя титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса (22-1, 13 КО).

«Я слышал, ты говорил, что хочешь драться со мной, Теофимо. Что мешает сделать это следующим боем? Это не блеф, сделаем бокс снова великим, Лил Тео».

Лопес ответил:

«Я повторю это, как уже сказал Барбосе... Будь осторожен с тем, чего просишь».

Шакур:

«Ты же хорошо знаешь, что тут не какой-то Барбоса, но достаточно говорить – давай уже оформлять документы».

Лопес:

«Брр, брр, брр, брр.., окей».

I’m going to repeat this, like I said to Barboza.. @ShakurStevenson



Be careful what you ask for! 🤷‍♂️ https://t.co/46b6MOhGTF — Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) July 26, 2025

Напомним, Лопес хочет провести два поединка до января 2026 года.