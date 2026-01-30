Олег Гончар

Владелец титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (22-1, 13 КО) и чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) провели официальную битву взглядов накануне очного противостояния.

PRESSER FACE-OFF 🔥



Teofimo Lopez vs Shakur Stevenson



👑 Ring & WBO World Jr Welterweight World Titles#TeofimoShakur | @DAZNBoxing pic.twitter.com/icSNv2GTUp — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) January 29, 2026

Встреча боксеров состоялась в рамках медийных мероприятий перед боем, который запланирован на 31 января и пройдет на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Во время дуэли взглядов оба спортсмена выглядели сосредоточенными и уверенными, не скрывая напряжения перед ключевым поединком.

Бой состоится в дивизионе Теофимо Лопеса — первом полусреднем весе. Для Лопеса это станет защитой титула, тогда как Стивенсон поднимется в весовой категории, пытаясь завоевать чемпионский пояс в новом для себя дивизионе.