Лопес и Стивенсон провели дуэль взглядов перед очным боем
Поединок состоится 31 января в Madison Square Garden
около 1 часа назад
Владелец титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (22-1, 13 КО) и чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) провели официальную битву взглядов накануне очного противостояния.
Встреча боксеров состоялась в рамках медийных мероприятий перед боем, который запланирован на 31 января и пройдет на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Во время дуэли взглядов оба спортсмена выглядели сосредоточенными и уверенными, не скрывая напряжения перед ключевым поединком.
Бой состоится в дивизионе Теофимо Лопеса — первом полусреднем весе. Для Лопеса это станет защитой титула, тогда как Стивенсон поднимется в весовой категории, пытаясь завоевать чемпионский пояс в новом для себя дивизионе.