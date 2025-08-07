Лозан 13 августа проведет четвертьфинальный бой на Гран-при WBC
Украинский боксер встретится с непобежденным казахстанцем
Данила Лозан
На боксерском Гран-при от Всемирного боксерского совета (WBC) пройдет бой с участием украинского боксера первой полусредней весовой категории Даниила Лозана (14-0, 9 KO)
В четвертьфинале турнира 22-летний украинец будет сражаться с казахстанцем Санатали Тольтаевым (4-0, 2 KO).
В Boxing Grand Prix сообщили, что бой пройдет 13 августа.
Поединок примет Саудовская Аравия, которая и финансирует Гран-при.
На предыдущем этапе Лозан техническим нокаутом в 3-м раунде победил Эрика Басрана (8-1, 3 KO) из Канады.
