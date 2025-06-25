Бывший абсолютный чемпион Леннокс Льюис высказался о реванше Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) и Александра Усика (23-0, 14 KO). Слова британца приводит secondsout.com:

Я думаю, что Дюбуа готов. Даниэль прошел через испытания и трудности. Он – убийца королей. У него есть сила. Британец сбил парня с ног, поэтому он знает, что ему нужно делать. Было бы здорово, если бы Даниэлю это удалось, еще одному мужчине из Великобритании.

Это нелегкая задача, но Даниэль определенно тот человек, который может ее завершить. Дюбуа выполнил работу. Он сертифицированный чемпион мира, и я думаю, что Дюбуа возлагает большие надежды на это. Он собирается это сделать.