Владислав Сиренко (22-0, 19 KO) в интервью vringe.com высказался о тактике Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) в первом поединке с Александром Усиком (23-0, 14 KO) работать вторым номером:

По большому счету, давить на Усика было бы очень разумно. Даже в первом бою, чтобы он был агрессором. Я не знаю, почему они выбрали такую тактику. Возможно, там были какие-то свои задачи.

Однозначно они были настроены наказать Усика ударами по животу. Это именно то, что они делали. Скажем так, они понимали «слабое место» Усика, постоянно туда «инвестировали». Как мы видели на видеоповторах, много ударов были очень нелегальными.